Вывел автомобиль из-под огня: новые подвиги героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Александр Пашков, находясь на наблюдательном посту, обнаружил вражеский беспилотник и открыл по нему огонь из стрелкового орудия. Дрон-камикадзе сдетонировал в воздухе, не нанеся вреда нашим военнослужащим и технике.

Рядовой Никита Зеленин, доставляя материально-техническое имущество нашим бойцам на передовую, попал под миномётный и артобстрел со стороны ВСУ, но смог вывести автомобиль из-под огня в безопасное место, не допустив его поражения. Грамотные действия Никиты Зеленина позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности технику и своевременно доставить груз нашим военнослужащим.