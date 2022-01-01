Поплавская едко ответила заявившей о желании вернуться в Россию Хаматовой

Чулпан Хаматова призналась, что хотела бы вернуться в Россию. Мол, она очень тоскует по Родине, а когда в аэропорту видит рейсы на Москву, то у нее сводит дыхание.

На откровения актрисы-беглянки ответила Яна Поплавская. Исполнительница роли Красной Шапочки разнесла Хаматову в пух и прах.

"Зачем она тут нужна? Как-то обошлись без нее. Вы заметили какую-то потерю? Может быть, у нас театр перестал существовать? Может быть, у нас кино остановилось? Нет? Небо на землю не упало, правда? Нет и нет", — заявила Поплавская.

Более того, Яна призналась, что ей противно от одной мысли, что Чулпан снова будет разгуливать по Москве после всего того, что она сказала и сделала.

"Есть брезгливость. У меня сразу возникает картинка, как стоит Хаматова на митинге, поливает Россию и собирает деньги на ВСУ. Для любого человека это был бы приговор", — отметила Поплавская в беседе с "АиФ".

Напомним, Чулпан Хаматова бежала из России в феврале 2022 года сразу после начала спецоперации. Артистка как раз была за границей и решила не возвращаться домой. Тем более, что в Латвии у нее была недвижимость. Поначалу все складывалась для Хаматовой неплохо, она получила роль в рижском театре, ездила с гастролями по миру. Но вскоре артистка потеряла работу из-за незнания латышского языка.