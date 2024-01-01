Московские врачи спасли женщину, у которой от кашля выпала печень

Специалисты московской городской клинической больницы имени Юдина провели редкую и сложную операцию. У пациентки была диагностирована боковая грыжа брюшной стенки, в которую сместилась печень после авиаперелета.

Как рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, за полгода до операции женщина летела в самолете, ее мучил кашель, однако она долгое время сдерживала позывы. Атмосферное давление на высоте и попытки сдержать кашель спровоцировали грыжу и выпадение печени.

Через два дня после полета женщина ощутила сильную боль и обнаружила огромную гематому от пупка до середины спины, затем стала расти в объеме правая сторона живота. Однако к врачам дама обратилась лишь спустя три месяца. Чтобы провести оперативное вмешательство, пациентке требовалось снизить вес. В итоге на хирургический стол женщина попала лишь через шесть месяцев после злосчастного полета.

Благодаря высокому профессионализму медиков операция была проведена успешно, послеоперационный период прошел без осложнений, сообщает АГН "Москва".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 160 тысяч московских медицинских работников прошли обучение и повышение квалификации в 2024 году. При этом центральной площадкой стал кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы.

В Москве, в частности, сформирована одна из самых эффективных служб трансплантологии в России. Врачи успешно выполняют сложнейшие операции, такие как одновременная пересадка нескольких органов или трансплантация печени онкологическим больным.