Информация о ситуации в зоне СВО. Российские военные уверенно наступают на позиции ВСУ практически по всем направлениям. Подразделения группировки "Центр" взяли под полный контроль село Михайловка в ДНР.

Завершилась операция и по освобождению Миролюбовки. Кадры боёв за этот населённый пункт сегодня опубликовало Минобороны. Наши штурмовые группы под постоянным огнём противника - по открытой местности - сумели прорваться к опорникам ВСУ и обратиться врага в бегство.

Надёжную огневую поддержку передовым отрядам на Красноармейском направлении обеспечили танкисты. Экипаж Т-72Б3М - точным выстрелом с закрытой позиции уничтожил замаскированный блиндаж ВСУ и здание, где располагался командный пункт неонацистов. Особое внимание - минам-ловушкам и кассетным боеприпасам, которые оставил враг. Самые опасные находки уничтожают прямо на месте, остальное вывозят на специальный полигон.

Воздушное пространство - под контролем армейской авиации. Точно по заданным координатам бьют сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. На вооружении пилотов - бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет экипажу наносить максимальный урон врагу, работая на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения.