Профессор ВШЭ Лузянин: Идеология Европы – это русофобия

Почему европейские политики, требуя гарантий безопасности для Украины, не желают обсуждать вопросы безопасности для России? Будет ли Дональд Трамп добиваться от киевского режима реальных шагов к миру? А также можно ли ожидать более активного участия Китая в разрешении украинского конфликта?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с профессором Высшей школы экономики Сергеем Лузяниным.

"Идеология Европы – это русофобия, особенно последние 10 лет. И в этом смысле проблема ответственности полностью исчезла. За 80 лет Европа разучилась сама себя в плане безопасности создавать. Всегда есть Америка, которая в той или иной степени за спиной", - отметил Лузянин.

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