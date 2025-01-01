Минэкономразвития объявило о замедлении инфляции

Инфляция в России по состоянию на 12 мая замедлилась до 10,09% в годовом выражении с 10,21% неделей ранее. Такие цифры приводит Министерство экономического развития в обзоре "О текущей ценовой ситуации".

В сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,12% против роста на 0,06% неделей ранее. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,65%, а остальные продукты прибавили за неделю в среднем 0,2%.

Цены на непродовольственные товары за семидневку сократились на 0,02% после снижения на 0,1% неделей ранее, сообщает агентство "Прайм".

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем национальной экономики. Он заявлял, что России нужно совершить "мягкую посадку" в экономике: "придавить инфляцию", но не заморозить развитие.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что цены в стране, по прогнозам аналитиков, вырастут в 2025 году еще на 7-8%. Повышение цен продолжится и в 2026 году — примерно на 3-4%. Зато после этого, как ожидают в Центробанке, инфляция вернется к целевым показателям.