Бабкина не хотела выступать на одной сцене с Бузовой: "Предчувствия меня не подвели"

Певица Надежда Бабкина пригласила на свой юбилейный концерт Ольгу Бузову. Совместное выступление звезд произвело фурор. Но, оказывается, народная артистка РСФСР не хотела петь с выпускницей "Дома-2".

Надежда Георгиевна впервые прокомментировала произошедшее на праздновании ее 75-летия. Певица призналась, что позвать Бузову на концерт в качестве ведущей ее уговорил помощник Сергей Рябов.

"Я поначалу засомневалась: справится ли Оля? А потом решила — почему нет? И предчувствия меня не подвели", — откровенно сказала Бабкина.

Артистка переживала из-за эпатажных нарядов Ольги, но поющая телеведущая осознала всю серьезность мероприятия и не подвела старшую коллегу. "Ольга была одета очень элегантно — по случаю — закрытое платье в пол. Она ответственно подошла к делу, а за кулисами тряслась от волнения как осиновый лист", — отметила исполнительница.

Инициатором дуэта с Бузовой также стал Рябов. Помощник убедил Бабкину спеть хит Made in Russia, чтобы оправдать присутствие Ольги на сцене. Надежда Георгиевна отметила, что категорически не хотела петь с Бузовой.

"Я сперва сопротивлялась, но Сергей настоял. И мы с "Русской песней" исполнили ее хит Made in Russia. И что вы думаете? Сработало! Наше видео с этим номером сразу завирусилось в интернете", — поделилась артистка с изданием 7Дней.