Назван представитель РПЦ на интронизации нового папы римского Льва XIV

Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) представит Русскую православную церковь (РПЦ) на интронизации нового папы римского Льва XIV.

Как подтвердил председатель отдела внешних церковных связей РПЦ Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), митрополит Корсунский Нестор отправится на церемонию, запланированную Ватиканом на воскресенье, 18 мая.

РИА Новости уточняет, что интронизацию посетит и вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

При этом заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что у президента России Владимира Путина есть основания для встречи с новым папой римским Львом XIV. Эксперт напомнил, что российский лидер уникален, ведь он целых шесть раз встречался с понтификами: дважды — с Павлом II, один раз — с Бенедиктом XVI и трижды — с Франциском I.

Однако пока такая встреча не планируется. После решения конклава кардиналов в Ватикане избрать новый главой Римско-католической церкви американца Роберта Фрэнсиса Прево Владимир Путин направил поздравления. При этом президент России напомнил про объединяющие нас христианские ценности.