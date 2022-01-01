В российских школах введут уроки о заслугах Жириновского

Российским школьникам начнут рассказывать на занятиях про достижения и заслуги основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом рассказал в среду, 14 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как подчеркнул глава Минпросвещения на заседании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия со дня рождения Жириновского, которое будут отмечать в апреле 2026 года, такие занятия будут проводить в рамках внеурочной деятельности "Разговоры о важном".

Кравцов подчеркнул, что "важно сохранять политическое и научное наследие Владимира Вольфовича, чтобы школьники знали о его достижениях", сообщает ТАСС.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Однако и спустя три года после его кончины многие вспоминают яркого политика. Лидер ЛДПР делал немало заявлений, которые при его жизни воспринимались неоднозначно, а теперь кажутся едва ли не пророчествами.

Незадолго до смерти Жириновский предупреждал, что "в 2026-м НАТО развалится, а отношения США и Европы ухудшатся, Америка вернется на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой".