Беременная Тодоренко не смогла скрыть большой живот на фото с мужем

Беременность Регины Тодоренко раскрыла певица Валерия. После этого ведущая покинула страну. Регина отказалась комментировать свое положение, опубликовав мем с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который бьет кулаком по трибуне и требует помолчать.

Тодоренко с мужем Владом Топаловым и двумя детьми уже около двух недель живет на вилле в окружении пальм. В жаркую страну ведущая приехала не столько ради отдыха, сколько по работе. Регина, несмотря на беременность, согласилась поучаствовать в новом шоу.

Когда Тодоренко не занята на съемках, он проводит время с семьей. Утро Регина обязательно начинает с йоги, а компанию ей составляет Влад. На своей странице в соцсети ведущая опубликовала кадры с тренировки, на которых у нее заметен большой живот. Объемная футболка, которую надела Тодоренко, не смогла замаскировать беременность.

Отметим, что и Топалов, и Тодоренко говорили в разных интервью, что мечтают о большой семье. При этом Регина хвалила Влада, мол, ей очень повезло, ведь он не только любящий муж, но и прекрасный отец.