Президент Бразилии пообещал Путину помочь с переговорами в Стамбуле

Российский лидер Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Как уточнили в пресс-службе Кремля, произошло это во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая в среду, 14 мая.

Да Силва рассказал Путину о принятом в Пекине заявлении Бразилии и КНР в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров.

Президент Бразилии пообещал всемерно содействовать успеху этих переговоров, а российский лидер поблагодарил его и китайские власти за искреннее стремление внести конструктивный вклад, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее предполагалось, что да Силву может принять в Москве Владимир Путин. Эти слухи подогрело заявление бразильского политика о намерении пообщаться с российским коллегой и упросить его лично отправиться в Стамбул, чтобы добиться наконец урегулирования конфликта с Украиной.

Кроме того, источники сообщали, что бразильские власти готовы заменить Соединенные Штаты в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В Бразилии полагают, что Вашингтон не сдержал обещание разобраться с ситуацией.