Представители Соединенных Штатов и Европы отговорили предводителя Владимира Зеленского — он собирался отказаться от переговоров с Россией, если ее не будет представлять лично президент Владимир Путин. Об этом рассказали в среду, 14 мая, информированные источники.

По словам собеседников The Washington Post, Зеленский намеревался в случае отказа Путина лично прибыть в Стамбул 15 мая запретить своим подчиненным встречаться с российскими представителями. Источники утверждают, что без президента России "Зеленский вообще не видел смысла ехать".

Однако американские и европейские чиновники, как пишет газета, сумели убедить Зеленского в важности диалога хотя бы на уровне главы офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В частности, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заверил Киев, что участие в прямых переговорах с Россией – беспроигрышный вариант при любом раскладе. Если украинцы в Стамбул явятся, а россияне нет, тогда Москва будет выглядеть плохо и столкнется с последствиями, пообещал американский чиновник.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, что он рассматривает возможность переговоров с Россией в Стамбуле, даже если на них не приедет сам Владимир Путин. Вслед за этим сам предводитель киевского режима заявил, что ждет, "кто прибудет от России", чтобы после этого "определять, какие шаги надо делать Украине".

Тем временем власти Бразилии и Китая обсудили потенциальные российско-украинские переговоры в Стамбуле. Бразильский президент Лула да Силва после этого заверил, что готов всемерно содействовать успеху диалога Москвы и Киева по мирному урегулированию конфликта.