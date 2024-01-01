Не гендерная принадлежность, а страна происхождения. Германия шокирована: мигранты, которых долгие годы принимали, как родных, совершают насильственные преступления в десятки раз чаще, чем коренные немцы. Странно удивляться, если зарубежные гости регулярно въезжают на машинах в толпу.

Немцы впервые создали общенациональный реестр подозреваемых в правонарушениях с разбивкой по странам происхождения. В 2024 году афганцы почти в 11 раз чаще подозревались в сексуальном насилии, чем немцы. Алжирцы примерно в 109 раз чаще подозревались в грабежах, чем коренные жители Германии. А уроженки Сирии, Ирака и Болгарии более склонны к совершению преступлений, нежели мужчины-немцы. Пресса задаёт вопрос: так неужели проблема всё-таки не в мужчинах, а в мигрантах?

Немцы привыкли принимать беженцев как друзей, рассчитывая на благодарность. Но вот ещё в прошлом году журнал "Компакт" сообщил, что заезжие граждане совершили почти 180 тысяч преступлений. Около 33 процентов - беженцы с Украины. Каждый день мигранты в Германии совершают 25 преступлений сексуального характера, и украинцы делят здесь первые места с выходцами из Сирии, Афганистана и Ирака.

Некоторые немецкие города просто отказались принимать украинцев. Так, власти города Пирманзес заявили: хотите здесь обосноваться - занимайтесь чем-то, что обеспечит вас средствами к существованию. Примерно треть украинцев, подавшихся в Европу, осели в Германии, и в прошлом году несколько федеральных земель высказались за то, чтобы беженцы работали в обязательном порядке, вместо того, чтобы сидеть на пособиях.

В прошлом месяце партии ХДС-ХСС и социал-демократы заключили договор, в котором указано, что прибывшие с Украины не будут получать так называемые гражданские пособия. Они сразу дают возможность посещать языковые курсы, дают доступ ко всем медицинским услугам без страховки. Немцы вспомнили о бережливости, и о том, что только 20 процентов украинцев, прибывших в их страну, соизволило устроиться на работу. Халява кончилась!

Работать надо. Даже тем, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.