Вдова выбрала роскошный памятник за 4 млн на могилу Паши Техника, но денег на него нет

Музыкант Паша Техник умер 40 дней назад. Сердце рэпера остановилось после недельной комы.

Похороны артиста стали большой проблемой для семьи, ведь Паша не имел сбережений, а транспортировка тела из Таиланда в России стоит не одну сотню тысяч рублей. На помощь семье пришли друзья, они перевели средства на прощание с рэпером, а Лука Сафронов выкупил для Техника место на кладбище.

На 40-й день после смерти музыканта его бывшая жена Ева Карицкая рассказала, что шумиха вокруг гибели Паши улеглась, поминали его только самые близкие. "Лука привез цветы. Батюшка помолился за Павла. Невероятная благодарность этому человеку!" — написала Ева на своей странице в соцсети.

Также Карицкая рассказала, что через год она планирует установить памятник на могиле бывшего мужа. Правда, для этого еще предстоит собрать деньги, ведь монумент выбрали не из дешевых.

"Все выбрали, утвердили. За 4 миллиона. В стиле Павла, с его скульптурой. Больно, конечно, об этом думать, но, слава Богу, мы определились", — поделилась Карицкая.