Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной. Об этом в среду, 14 мая, сообщил Кремль.
В состав делегации войдут:
- Мединский В.Р. — помощник Президента Российской Федерации;
- Галузин М.Ю. — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;
- Костюков И.О. — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
- Фомин А.В. — заместитель Министра обороны Российской Федерации.
Путин также утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной:
- Зорин А.С. — первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
- Подобреевская E.C. — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере;
- Полищук А.А. — директор Второго департамента стран СНГ МИДа России;
- Шевцов В.И. — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.