Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной. Об этом в среду, 14 мая, сообщил Кремль.

В состав делегации войдут:

- Мединский В.Р. — помощник Президента Российской Федерации;

- Галузин М.Ю. — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;

- Костюков И.О. — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

- Фомин А.В. — заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Путин также утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной:

- Зорин А.С. — первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

- Подобреевская E.C. — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере;

- Полищук А.А. — директор Второго департамента стран СНГ МИДа России;

- Шевцов В.И. — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.