Делегацию России для переговоров с Украиной возглавил Мединский

Утвержден состав делегации России для переговоров с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

Как говорится на сайте Кремля, главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. Также в ее составе будут заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков, заместитель Министра обороны Александр Фомин и экспертная группа, в которую вошли Александр Зорин, Eлена Подобреевская, Алексей Полищук и Виктор Шевцов.

Напомним, в ночь на 11 мая Владимир Путин сообщил, что Москва серьезно настроена на переговоры с Киевом. Президент подчеркнул, что основная цель встречи — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир. Делегации России и Украины должны встретиться 15 мая в Стамбуле.