Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил программу пребывания во Вьетнаме

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также среднего морского танкера "Печенга" завершил программу пребывания во Вьетнаме и вышел в море.

Суда находились в порту Дананг пять дней. За это время командиры кораблей провели официальные встречи со своими иностранными коллегами. Для военных моряков также организовали экскурсию по историческим и памятным местам страны.

В акватории Восточно-Вьетнамского моря экипажи провели совместную тренировку по связи и маневрированию, а затем продолжили выполнение задач дальнего похода.