Московское метро отмечает 90-летие

Юбилей московского метро! Подземному городу - 90 лет. За неполный век этот вида транспорта стал настоящим символом российской столицы. Технологичное, удобное, красивое - это всё о нём! Каждый день подземкой пользуются восемь миллионов человек. Туристы осматривают метро как достопримечательность. 302 станции, и каждая из них уникальная, а некоторые и вовсе - культурное достояние.

Вместо Дворца бракосочетаний - "подземный дворец"! Сегодня это настоящий город в городе: здесь проводят экскурсии и концерты, выставки и спектакли. Но 90 лет назад никто и не думал, что метро станет визитной карточкой Москвы.

"В начале 1931 года в Москве выпал такой снегопад, что не только трамваи не смогли выйти на городские улицы. Город просто встал. И тут было принято радикальное решение: в Москве нужен такой транспорт, который в независимости от погодных условий сможет доставить людей от точки А до точки Б", - рассказал Дмитрий Аксёнов, начальник Центра исторической памяти "Народный музей метрополитена".

В тот же год закипела работа: тяжёлые условия, ни опыта, ни специалистов. Метро строили шахтёры, бывшие крестьяне и тысячи комсомольцев – им посвящено это мозаичное панно, да и вся станция.

Самая красивая и богато украшенная станция первой линии – "Комсомольская", у площади трёх вокзалов. Так и было задумано – чтобы здесь приезжие составляли впечатление о столичном метро. Множество художественных композиций, оригинальная конструкция, нарядный вестибюль. "Комсомольскую" и сегодня называют подземными парадными воротами Москвы.

А на первой станции – "Сокольники" - еще ни лепнины, ни витражей. Тем не менее, проект получил гран-при Международной выставки в Париже: колонны – из уральского мрамора, в нишах-кессонах были шарообразные люстры, а стены отделали глазурованной керамической плиткой.

"Именно с этой платформы 15 мая 1935 года отправился первый пассажирский поезд Московского метрополитена. Он проследовал до станции Парк культуры. Пассажиры, конечно, были рады. Люди занимали очередь с вечера, всю ночь стояли на улице в очереди, чтобы самыми первыми прокатиться на самом первом поезде", - рассказал Дмитрий Аксёнов.

Если раньше от "Сокольников" до "Парка культуры" на трамвае приходилось ехать более двух часов, то теперь на подземном поезде – всего 20 минут. Да еще в новейшем комфортабельном вагоне.

Теперь тот самый первый поезд - в электродепо "Измайлово". Проехать на нём можно и сегодня, записавшись на ночную экскурсию. Практически всё управление - вручную.

И хотя современные вагоны и станции полны электроники, беспрерывную работу метро и сегодня обеспечивают, прежде всего, люди. Илья Мололкин 12 лет работает дежурным по станции. Следит за порядком и помогает пассажирам.

Более 8 миллионов пассажиров каждый день. Сегодня московское метро – одно из самых протяжённых в мире. Новые станции открываются в самых отдалённых районах, и каждая по традиции уникальна. Ведь метро в столице никогда не было просто транспортом.