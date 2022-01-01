Стали известны время и место переговоров в Стамбуле

Старт переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле запланирован на 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Они пройдут в закрытом режиме.

Стороны встретятся в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с организацией встречи. Там же проходили переговоры между Киевом и Москвой в 2022 году.

Российская делегация уже прибыла в Стамбул, самолет приземлился рано утром в четверг в аэропорту Ататюрка, передает "Интерфакс". Команду переговорщиков объявили только накануне вечером: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Состав украинской делегации пока официально не называли.