Котяков: в 2026 году с праздниками все будет хорошо

В следующем году проблем с распределением праздничных и нерабочих дней не будет.

Баланс рабочих и нерабочих дней будет удобным для россиян. Календарь в настоящий момент находится на обсуждении в министерстве, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

"Я думаю, там тоже все будет хорошо", - заявил глава Минтруда РИА Новости.

Согласно производственному календарю, в 2025 году 247 рабочих дней и 118 нерабочих. Следующий четырехдневный отдых ждет россиян в июне. В связи с празднованием Дня России и переносом выходного с 8 марта на 13 июня выходными будут дни с 12 по 15 июня.