Илья Авербух выступил с заявлением после скандала с Лизой Арзамасовой

На днях Илья Авербух дал интервью Ксении Собчак, в котором среди прочего рассказал о первой встрече с будущей женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой. На тот момент ему было 37 лет, а ей - 15.

Тогда журналистка поинтересовалась у фигуриста, не странно ли ему помнить свою жену еще ребенком. "15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было", — ответил на это Илья Авербух, но сразу пояснил, что ни о какой любви с первого взгляда не было и речи.

Однако в Сети разгорелся скандал. Многие комментаторы неоднозначно отреагировали на слова спортсмена о Лизе Арзамасовой и принялись его критиковать. Чтобы положить конец шумихе, Илья Авербух на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" выступил с заявлением. Для начала он извинился за свою формулировку и объяснил, что имел в виду совсем не то, о чем подумали многие зрители.

"Я говорил, и говорил крайне неудачно, о личностной сформированности Лизы на тот момент. В свои 15 лет она была уже интересной, самостоятельной, красивой, умела много работать, трудиться, ставить цели. И, говоря про женщину в 15 лет, я имел в виду не человека, как бы это криво ни звучало, а участника шоу, который уже может транслировать чувства и эмоции на льду", - объяснил фигурист.

Илья Авербух назвал сказанное им "большой ошибкой" и подчеркнул, что отношения с Лизой Арзамасовой начались уже после ее совершеннолетия.

"Я не раз говорил, что наши отношения начались, когда мы оба были уже взрослыми, самостоятельными людьми, и когда между нами возникло взаимное осознанное чувство. И я очень сожалею, что допустил формулировку, которая могла вызвать справедливое возмущение, возможно, тревогу", - высказался Илья.

В заключение спортсмен выразил надежду, что своим заявлением положил конец этой неприятной ситуации, а также поблагодарил супругу за поддержку и извинился за то, что ненароком вовлек ее в такой громкий скандал.