Бойцы ВС России два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными

Российские разведчики два месяца передавали данные из украинского тыла.

Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным "Вайс". Перед его командой поставили задачу - зайти в тыл и докладывать командованию информацию о передвижении ВСУ и остаться незамеченными.

За все время нахождения в тылу ВС России не сделали ни одного выстрела. Припасы они получали с помощью дронов. Один боец получил ранение в результате попадания вражеского беспилотника, но продолжил выполнять боевую задачу.

Благодаря их работе сражающиеся на передовой получали своевременную информацию о местоположении противника.