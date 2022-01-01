Российская делегация на переговорах с Украиной прибыла в Стамбул

Российская делегация прибыла в Cтамбул для переговоров с делегацией Украины. Об этом сообщают информационные агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников агентств, переговоры начнутся в 10:00 по московскому времени. Стороны встретятся в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Там же проходили переговоры между Киевом и Москвой в 2022 году.

Встреча пройдет в закрытом режиме.

Владимир Путин утвердил состав российской делегации накануне. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. Также в ее состав вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков, заместитель Министра обороны Александр Фомин и экспертная группа.

В ночь на 11 мая Владимир Путин сообщил, что Москва серьезно настроена на переговоры с Киевом. Президент подчеркнул, что основная цель встречи — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир. Делегации России и Украины должны встретиться 15 мая в Стамбуле.