Дочь показала Леонида Якубовича с непубличной женой в домашней обстановке

Официально Леонид Якубович был женат трижды. От второй супруги Галины у него есть сын Артем. А третья, нынешняя, жена Марина подарила легендарному ведущему капитал-шоу "Поле чудес" дочь Варвару. 27-летняя наследница артиста активно ведет социальные сети. Так, на своей официальной страничке в запрещенной сети "Инстаграм" она регулярно выкладывает различные фотографии и видео, в которых демонстрирует детали жизни.

Например, можно сделать вывод, что Варвара много путешествует, пишет песни, интересуется косплеем. А недавно наследница Леонида Якубовича издала книгу. Первый экземпляр она показала родителям, запечатлев их реакцию на камеру.

"Кто бы мог подумать, что на полку нашей семейной библиотеки однажды встанет моя собственная книга! Родители поддерживали меня на этом пути, были моими первыми читателями, и мне очень хотелось запечатлеть на память их лица, когда они впервые возьмут книгу в руки", - написала Варвара, тем самым запечатлев Леонида Якубовича и его непубличную супругу Марину в домашней обстановке.

Впрочем, в Сети особо наблюдательные пользователи сделали вывод, что известный ведущий и его жена совершенно точно не находились в одном помещении в тот момент, когда дочь вручала им книги. Они обратили внимание на то, что шторы и паркет в комнатах разные.