ФСБ сообщила о крупной операции против идеологии насилия

Сотрудники ФСБ провели в 81 российском регионе профилактические рейды против идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи.

При содействии МВД, СК и Росгвардии задержаны шесть человек, которые причастны к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения Москвы Тюмени, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Фигурантами уголовных дел стали четверо подростков в Марий Эл, один - в Удмуртии и один - в Ростове-на-Дону, уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также сотрудники спецслужбы пресекли деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию.

"В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее ФСБ задержала десять россиян, обеспечивавших работу SIM-боксов для мошенников. С их помощью мошенники устраивают рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма с целью дестабилизации обстановки в России.