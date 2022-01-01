Кадры вечернего совещания в Кремле. Владимир Путин за несколько часов до вылета представителей в Стамбул встречается с делегацией. Помимо членов российской переговорной группы, присутствуют и глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

И вот 15 мая - Стамбул. Резиденция Долмабахче на берегу Босфора. Переговоры начинаются там, где их прервали. Но спустя ровно 3 года. Все, как предложил Владимир Путин несколько дней назад российским и зарубежным журналистам. И никаких предварительных условий.

"Наше предложение, что называется, на столе. Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать", - отметил Путин.

Несколько дней Кремль хранил молчание о составе посланников – кто представит Россию стало известно лишь поздно вечером накануне. Ее возглавил, как и три года назад, помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним - замминистра обороны Александр Фомин. Также в составе группы Игорь Костюков – начальник главного управления Генштаба и замглавы МИД Михаил Галузин – он курирует СНГ.

В качестве консультантов назначены генерал-лейтенант Александр Зорин, генерал-майор Виктор Шевцов - замначальника Главного управления международного военного сотрудничества. От дипломатического корпуса - директор второго департамента стран СНГ Алексей Полищук. А также заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская.

В 22-ом переговорщикам удалось согласовать так называемый договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, где были прописаны позиции Москвы и Киева по предельному количеству военной техники ВСУ, постоянный нейтралитет страны. Из преамбулы документа следовало, что странами-гарантами должны были выступать Россия, США, Франция, Китай и Великобритания. Помимо этого, Украина была готова забыть о возращении Крыма и вернуть официальный статус русскому языку.

Получив передышку, западные кураторы начали накачивать Украину оружием. К чему это привело – известно. И теперь Украина вновь вынуждена садиться за стол переговоров. Но сегодня без совета Британии, похоже, тоже не обойдется. The Guardian пишет, что советник премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать Зеленскому рекомендации по предстоящим переговорам с Россией.

В 2022-м тема статуса Донбасса оказалась в числе отложенных. Но за три года все изменилось. Россия приросла новыми регионами, статус которых теперь не обсуждается. И, судя по составу нашей делегации, диалог продолжат с того места, на котором остановились тогда. Зеленский пытается предать важности своему визиту в Турцию. Сегодня, по сообщениям СМИ, его примет президент Реджеп Тайип Эрдоган. Теплится надежда и на встречу с американским лидером, который сейчас по соседству в турне на Ближнем Востоке. Сам Дональд Трамп сообщил, что готов лететь в Стамбул, если от его появления что-то будет зависеть.

Пока в Турцию в качестве наблюдателей отправились спецпосланники Стивен Уиткофф и Кит Кэллог. Кроме того, накануне в Анталью прибыл и госсекретарь США Марко Рубио. Там проходит неформальная встреча глав МИД стран НАТО.

"Мы хотим увидеть прогресс. Какой бы механизм ни был предложен, какой бы процесс ни был выбран, — мы открыты к тому, чтобы быть конструктивными и полезными в любых возможных форматах, которые помогут завершить конфликт. Я скажу это, и повторю: не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Эта война закончится не на поле боя, а за столом переговоров", - сказал Рубио.

Рубио уже провел встречу с главой украинского МИДа Андреем Сибигой. По сообщения СМИ, он – один из представителей на переговорах от киевской стороны. Кроме него, предварительно, будут присутствовать глава офиса Зеленского Андрей Ермак, дипломатический советник Игорь Жовква и министр обороны Рустэм Умеров, который присутствовал на стамбульских переговорах в прошлый раз.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что к встрече российской и украинской сторон всё готово. Формат встречи пока не известен, кроме того, что она будет закрытой для прессы.