Информация о мощном прорыве российских военных в зоне спецоперации. Наши артиллеристы и мотострелки установили плотный огневой контроль вокруг города Константиновка в ДНР. Это один из ключевых укрепрайонов неонацистов, взятие которого приведёт к полному освобождению соседнего Часова Яра и откроет дорогу на Краматорск. Огромные потери у киевских боевиков и в Сумской области. Там уничтожена большая группа диверсантов.

Военных целей в Сумской области не мало. Но эту наши разведчики и артиллеристы выслеживали с особым вниманием. В прицелах колонна ВСУ, которая направлялась к границе. Среди националистов как минимум половина – диверсанты. И, что самое важное, переодетые в форму российских военных. Какая задача стояла – можно легко догадаться. Вот только выполнить ее – то есть просочиться к нашим позициям – не удалось.

За отрядом не зря наблюдали несколько дней. И когда он прибыл в район деревни Павловка, накрыли массированным огнем. Вот сожженные итальянский броневик "Айвеко". Рядом – британский "Мастиф". А вот их база - в огне. Выгорела полностью. Как минимум 25 хорошо подготовленных диверсантов, в том числе и наемников, ликвидированы.

В Донецкой республике после того, как распогодилось, закончились дожди и высохли поля и грунтовки, наступление российских войск начало раскручиваться, словно маховик. Вот российские флаги на улицах освобожденной Миролюбовки. А сегодня в результате штурма бойцам удалось выбить националистов из большей половины поселка Верхнекаменское. Одновременно первые огневые группы прорвались в деревню Редкодуб. Его восточная часть уже зачищена. Бойцы говорят - здорово помогли танкисты.

Но главные событие сегодня разворачиваются вокруг городка Константиновка. Стянув в район тяжелую артиллерию, российские войска приступили к полному демонтажу этого крупнейшего укрепрайона. Его ликвидация - это еще шах и мат ВСУ в Часове Яре. Сегодня уже весь центр - за нашими десантниками. Боевики в городе выдохлись. Резервы не спасают. Переброшенные с других фронтов батареи каждый день вместе с расчетами сгорают под ударами наших бойцов.

Как только Константиновка окажется в котле, Часов Яр, полностью от нее зависящий с точки зрения снабжения и логистики, отвалится сам собой. Но главное - удастся открыть дороги для беспрепятственного наступления на Славянск и Краматорск. Причем, сразу с двух направлений – юга и востока.