Итальянский депутат явился в парламент в образе привидения

В Италии парламент на время превратился в дом с привидениями благодаря эксцентричной выходке депутата. Представитель оппозиционной партии внезапно появился перед коллегами в простыне с прорезями для глаз. В зале в тот момент находилась премьер-министр Джорджа Мелони. К ней-то и направился мужчина, выкрикивая упреки и обвинения.

Недовольство слуги народа вызвала тема, которую обсуждали на заседании - референдум о гражданстве и трудовом законодательстве - и политика правительства в этой сфере.

Будучи в оппозиции, Мелони критиковала прежние власти за замалчивание голосования, а теперь сама призывает его игнорировать. Вопреки ожиданиям, премьер не растерялась, а сняла эпатажный выпад на телефон и продолжила отвечать на вопросы парламентариев.