В Петербурге открыли масштабную выставку артефактов из кургана Туннуг

Уникальные археологические находки, проливающие свет на историю происхождения легендарного племени скифов. В штаб-квартире Русского географического общества в Петербурге открыли масштабную выставку артефактов, обнаруженных в ходе исследований кургана Туннуг.

Это результат многолетней экспедиции ученых на север республики Тыва, в район, известный как "Долина Царей". По словам специалистов, благодаря тому, что место раскопок находится в зоне вечной мерзлоты, древние предметы отлично сохранились.

Помимо украшений из золота, керамики и оружия, посетители смогут увидеть изделия из кожи и ткани, возраст которых оценивается приблизительно в 3 тысячи лет. Организаторы также расскажут интересные факты о том, как проходила экспедиция, и какие важные открытия были сделаны в ходе изучения уникального памятника археологии.