Собянин поздравил сотрудников и ветеранов московского метро с 90-летием подземки

Столичный метрополитен отмечает 90-летний юбилей. Сотрудников и ветеранов подземки с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин.

Мэр поблагодарил сотрудников метро за профессионализм, добросовестный труд, преданность делу и внимательное отношение к пассажирам.

"Это бесценный памятник архитектуры и гордость многих поколений москвичей. В метро назначают свидания и признаются в любви, читают книги и успевают подремать перед работой. В вагонах метро рождаются мечты и планы, которые порой определяют всю дальнейшую жизнь. Метро помогает успеть на важные встречи и бережно возвращает домой", – отметил Собянин.