Актеры братья Торсуевы рассказали об украинских родственниках: "Они боятся"

Юрий и Владимир Торсуевы прославились после того, как на экраны вышел фильм "Приключения Электроника". Братья сыграли главные роли в ленте и стали кумирами миллионов зрителей. Однако эта работа стала венцом их творчества. Последующие роли не смогли достичь того же успеха. А в последнее время актеры и вовсе пропали с радаров.

Однако оказалось, что Торсуевы не сидят без дела. Они активно помогают на СВО. Об этом Юрий и Владимир рассказали в новом интервью в программе "Легенда" на на RTVI. А еще артисты признались, что у них есть родственники на Украине.

"Они боятся. Нам нельзя с ними поддерживать отношений. Мы же не хотим им зла. Мы когда придем в Киев, тогда мы их найдем и обнимем, поцелуем и скажем: “Дождались!” - заявил Владимир Торсуев.

Также актеры сообщили, что регулярно находятся на передовой в рамках СВО, выполняя различные поручения командования.

К слову, российские военные уверенно наступают на позиции ВСУ практически по всем направлениям. Подразделения группировки "Центр" взяли под полный контроль село Михайловка в ДНР. Завершилась операция и по освобождению Миролюбовки.