Трамп объяснил отсутствие Путина на переговорах

Президенту России Владимиру Путину нет смысла ехать на переговоры в Стамбул, если там не будет его американского коллеги Дональда Трампа.

"Зачем ему ехать, если я не еду? Я не думал, что Путин приедет, если меня там не будет", - заявил президент США.

При этом Трамп сообщил, что может приехать в Стамбул завтра, 16 мая, если на переговорах Москвы и Киева будет достигнут прогресс, пишет Sky News.

В четверг, 15 мая, в Стамбуле должны состояться первые с весны 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева. Российская делегация уже на месте, украинская прибудет после обеда. Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче в закрытом режиме.