Меган Маркл вышла в свет после объявления о разводе Кейт Миддлтон: веселится от души

О крахе отношений Кейт Миддлтон и принца Уильяма Меган Маркл объявила во время одного из своих интервью вскоре после того, как вместе с мужем, принцем Гарри, отреклась от королевских обязанностей и перебралась жить в США.

Тогда общественность не приняла всерьез ее слова, пока в марте не стало известно, что принц Уильям нанял адвокатов, которые представляли интересы его матери, принцессы Дианы, во время развода с Карлом III. Теперь некоторые фанаты считают, что развод Кейт и Уильяма - вопрос времени.

Меж тем сама Меган Маркл демонстрирует полную идиллию с принцем Гарри. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала фотографии, дав понять, что посетила концерт Джеймса Тейлора. Малоизвестная американская актриса на одном снимке буквально сияет от счастья. Меган получила автограф от кумира и повеселилась на концерте от души.

Говорят, Маркл не просто так везде таскает с собой мужа. Ходят слухи, что именно Меган в их семье является главным добытчиком и зорко следит за реакцией общественности на все их с супругом действия. Так, она пытается спасти репутацию Гарри после того, как тот в интервью ВВС сказал, что "простил своих родственников" и хотел бы вновь с ними общаться, но вот они якобы общения не хотят, а отец, король Карл III, и вовсе с ним не разговаривает. Принц Гарри также хочет показать своим детям его родную страну, но не видит возможным посещение Королевства "в таких условиях".