Кремль отверг вероятность поездки Путина в Стамбул

Нет шансов, что Владимир Путин сегодня прилетит в Стамбул на переговоры с украинской делегацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет", - так представитель Кремля ответил на вопрос CNN, будет ли Путин присутствовать на переговорах (цитата по РИА Новости).

Ранее об отказе приехать в Стамбул заявил президент США Дональд Трамп. При этом он допустил, что может приехать в Турцию завтра, 16 мая, если на переговорах Москвы и Киева будет достигнут прогресс.

Переговоры Москвы и Киева пройдут в Стамбуле в четверг, 15 мая. Ранее сообщалось, что они начнутся в 10 утра, но затем появилась информация об их переносе. Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, встречу перенесли на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет советник президента России Владимир Мединский.