Российская армия освободила населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР.

В освобождении принимали участие подразделения группировок войск "Центр" и "Запад", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Село Торское находится примерно в 30 километрах к северо-востоку от Славянска, а Новоалександровка - в 17 километрах к юго-западу от Покровска.

За сутки в зоне действия группировки "Центр" нанесены удары по четырем бригадам ВСУ в пяти районах ДНР. Бойцы "Запада" поразили семь бригад ВСУ в восьми районах Харьковской области и ДНР.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили населенный пункт Михайловка в ДНР.