Собянин: Строительство ж/д путепровода на северо-востоке Москвы завершится в этом году

В Москве создают дублёр Алтуфьевского шоссе с выездом на Московской скоростной диаметр. Один из участков, путепровод через железнодорожные пути между Костромской улицей и Юрловским проездом, сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Реализация нового дорожного проекта улучшит транспортное обслуживание жителей сразу трёх районов.

На северо-востоке Москвы каждый житель знает: из Бибирева до соседнего района Отрадное в час пик дойти пешком быстрее, чем доехать. Прямого транспортного сообщения нет и с близлежащими Северным и Южным Медведково. Ещё в советские годы дорожное полотно здесь разделила Медведковская промышленная дорога. И до сих пор, чтобы пересечь пути, автомобилистам нужно сделать огромный крюк в объезд по Алтуфьевскому шоссе или МКАД. Однако совсем скоро у москвичей появится альтернативный короткий маршрут. В прошлом году на границе двух районов началось строительство нового путепровода.

"Ведется строительство путепровода длиной в 135 метров, который в дальнейшем соединит Костромскую и Юрловский проезд. Также параллельно с этим проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых дорог длиной 3,3 километра", - сообщил Михаил Шамшур, заместитель директора Департамента дорожно-мостового строительства.

По масштабам дорожного полотна уже сейчас видно - места на нём хватит всем: и автомобилям, и общественному транспорту, и двухколесному. Для удобства пешеходов в районе дома 15Б стр. 3 по улице Римского-Корсакова построят подземный переход.

"Работы ведутся по двум из трёх пролётных строений. Одно пролётное строение выполнено в монолитном. Пролёт 2-3 - сталежелезобетонный. На данный момент идёт армирование металлического пролёта. И скоро приступим к работам по монолитному пролёту 3-4", - пояснил Александр Мелехов руководитель проекта Департамента дорожно-мостового строительства.

Параллельно идёт строительство ещё одного участка будущей дороги: между Юрловским проездом и Сельскохозяйственной улицей. Общий объем выполненных работ подрядчики оценивают уже более чем на треть. О чём сегодня и доложили мэру столицы Сергею Собянину, осмотревшему ход строительства нового участка дорожной сети.

"Мы за счет ряда локальных мероприятий, новых проездов, реконструкции улиц и путепровода через железную дорогу создаем, по сути дела, дублер Алтуфьевского шоссе, что, конечно, разгрузит эту трассу и улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей. Объект, казалось бы, локальный, на самом деле очень важный и нужный. Работа тяжелая, сложная, кропотливая, но мы ее должны закончить в этом году", - отметил Собянин.

По оценкам экспертов, новый альтернативный маршрут значительно разгрузит Алтуфьевское шоссе на участке от Бибиревской улицы до МСД, а также сделает более свободным проезд по Полярной и Кольской улицам. А время в пути между районами северо-востока столицы сократится в среднем на 26 минут.