В музее Москвы говорят о важности популяризации истории столицы

Сегодня в музее Москвы проходит пятая ежегодная научно-практическая конференция "История Москвы: методология, источниковедение, историография, популяризация".

В мероприятии, посвященном 205-летию со дня рождения русского историка Сергея Михайловича Соловьева, участвуют представители всех научных сообществ столицы, которые представят доклады по теме популяризации истории Москвы и сохранении исторических памятников. Организатором мероприятия выступила Московская городская дума.

"Вообще история Москвы, Москвоведение чрезвычайно важно для развития нашего города. Это и наша самоидентификация, это наше осознание как жителей Москвы. Нельзя быть патриотами своей страны, если ты не знаешь и не любишь историю своего родного города", - отметил Степан Орлов, заместитель председателя Московской городской думы.