В клинике Рошаля спасли зрение 10-летнему мальчику

В клинике Рошаля помогли 10-летнему Арсению, который из-за детской шалости, чуть не лишился зрения. Только профессионализм врачей позволил изъять стекло в глазном яблоке. Сложная операция длилась около часа, но для близких мальчика это время казалось вечностью.

Друзей Арсений находит даже среди игрушек. А места, куда можно вскарабкаться? даже в больнице. Иначе никак: 10 лет - возраст открытий и шалостей, порой опасных. Кувырок с велосипеда уже лишил Арсения передних зубов. Новая затея – бить стекла на заброшенной территории – чуть не оставила без глаза.

Стекло застряло в глазном яблоке и буквально вывернуло его наизнанку. Арсения отвезли в клинику Рошаля. Операция была не из легких.

"Радужная оболочка выпала частично в просвет раневого канала. Такое достаточно часто встречается. Это достаточно частое осложнение при проникающих ранениях роговицы, так как в связи с давлением собственного глазного яблока вот эти оболочки - они достаточно чувствительные и достаточно мягкие. Они начинают выпадать именно в сам раневой канал", - пояснила Наталья Репина, врач-офтальмолог.

Радужку поместили на место, рану зашили. Операция длилась час, но тем, кто ждал за дверью, казалось – вечно. Арсению провели противовоспалительную терапию, скоро снимут швы. Зрение постепенно восстанавливается - с 30% удалось поднять остроту до 50, что в таких случаях - хороший результат. Со временем эти показатели могут улучшаться - если, конечно, бережно относиться к глазам.

Детские травмы глаз отличаются от подобных взрослых. Воспалительные реакции у них сильнее, глазное яблоко заживает дольше. Поэтому реагировать при травме нужно оперативно.

"Самостоятельно ничего предпринимать не нужно. Пытаться вытащить инородный предмет из глаза, если он есть, тоже не стоит. Лучше всего аккуратненько заклеить глаз пластырем и вызвать скорую", - говорят медики.

С травмами глаз к детским офтальмологам обращаются часто. Разбитые очки, неосторожное обращение с острыми предметами - источником опасности может стать обычная ручка. От всех угроз внешнего мира ребенка не спрятать, но в силах родителей сделать этот мир как можно безопаснее.