В ДНР заявили о возможности окружения частей ВСУ

Украинские войска могут попасть в окружение на нескольких участках фронта в ДНР.

Об этом РИА Новости сообщил глава ДНР Денис Пушилин, но точные локации назвать отказался.

"Причем это не одна такая локация, где уже складываются соответствующие возможности", - отметил он.

Российская армия уверенно продвигается в республике. Накануне стало известно, что в зоне СВО началась битва за Славянск, украинская сторона начала эвакуацию. Кроме того, наши бойцы ежедневно освобождают малые населенные пункты в ДНР.