На московские пруды возвращаются домики для уток

На московские пруды после зимнего перерыва возвращаются почти 200 домиков для уток. Сегодня деревянное шале привезли на Новодевичьем пруду.

Утки уже собрались на берегу и ждали новоселья с нетерпением. Однако оценить "теремок" они смогли не сразу - сначала его собрали, погрузили на лодку и доставили на середину водоёма.

На зиму эти домики увозят с московских водоёмов, чтобы почистить и обновить. А теперь с наступлением тёплых дней возвращают на свои места, чтобы уткам и птенцам было где отдохнуть между заплывами.