Автор хитов рассказал о состоянии Николая Расторгуева и другом солисте группы "Любэ"

Поэт Александр Шаганов прославился как автор хитов таких групп как "Любэ" и "Иванушки International", писал он много и плодотворно и для других артистов отечественной эстрады.

Кстати, в новом интервью Шаганов отметил, что создание группы "Любэ" в 1989 году стало буквально судьбоносным. Как-то так чудесным образом получилось, что именно Николай Расторгуев стал солистом, хотя мог быть и совсем другой человек.

"Могло сложиться по-разному. Но сейчас, спустя почти 40 лет, сложно "прогнозировать назад". Рождение группы и ее успех, я считаю, были как будто предопределены свыше. Судьба нас даже поселила рядом. Я жил тогда на Рязанском проспекте, Игорь через остановку - в Выхино. А еще через две остановки на электричке - Люберцы, там проживал Николай Расторгуев. Никто специально не подгадывал, случайно вышло. Видимо, судьба решила не заставлять нас тратить время на передвижения, а дать возможность сочинять и репетировать", - рассказал Александр Шаганов.

В последнее время в Сети то и дело ходят слухи о неважном состоянии здоровья лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева. Да и сам артист не скрывал, что действительно наблюдались проблемы. Автор хитов группы так прокомментировал эту информацию "Миру новостей":

"Я его видел недавно. Он в прекрасной форме. В жестком графике дает концерт за концертом по регионам нашей страны. Провел три аншлаговых в Кремле...".