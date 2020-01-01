Собянин: Москва в третий раз получила Гран-при национальной премии "Умный город"

Наградами в разных номинациях отмечены 20 столичных проектов. Среди них киноплатформа "Москино", "Московская электронная школа" (МЭШ), платформа "Искусственный интеллект", системы "Мосбилет" и видеоаналитики на МКАД и ключевых магистралях в реальном времени, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО", информационная система "Центр управления Комплекса городского хозяйства", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Москва - вообще один из самых умных мегаполисов мира. Ежегодно в городе реализуют около 300 цифровых проектов. Сориентироваться в метро, например, поможет специальное приложение. На все вопросы о работе транспорта ответит чат-бот Александра. А умные камеры фиксируют правонарушения. Не зря у российской столицы репутация одного из самых безопасных городов мира.

Ранее стало известно, что Москва вошла в тройку крупнейших городских экономик планеты, занимая вторую строчку и обогнав таких гигантов, как Шанхай, Токио и Пекин. Однако куда важнее динамика. Еще в 2020 году российская столица была на пятом месте. Определяющий критерий - валовой региональный продукт. То есть сколько товаров и услуг производят в городе. За последние шесть лет этот показатель вырос более чем на четверть.