Зеленский чуть не рухнул с трапа и разразился гневной тирадой

Владимир Зеленский в четверг, 15 мая, прибыл в Анкару. В турецкой столице он встретится с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Прибытие в Анкару едва не обернулось для украинского президента трагедией. Спускаясь с трапа, Зеленский оступился на предпоследней ступеньке, но смог удержать равновесие. Момент попал на кадры телетрансляции. Наблюдатели предположили, что президент Украины сильно волновался.

Уже ступив на турецкую землю, Владимир Зеленский разразился гневной тирадой о российской делегации на переговорах России и Украины, которые сегодня пройдут в Стамбуле. Украинский лидер назвал ее состав "бутафорским" и заявил, что озвучит решение об участии Украины в переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом.