В столице стартовал веломарафон "Пять колец Москвы"

Яркое событие в мире спорта. В столице стартовал престижный веломарафон "Пять колец Москвы". На турнир съехались сильнейшие атлеты со всей страны, заявлены также участники из Белоруссии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии, Франции.

Программа соревнований по традиции обширная. Награды будут разыграны как в общей классификации, так и в горном, спринтерском, командном зачетах и среди молодых гонщиков.

В течение 5 дней, что продлится турнир, участникам предстоит проехать по нескольким районам Москвы - в том числе по Садовому кольцу.