Захарова назвала Зеленского клоуном после его слов о "бутафорском" уровне делегации России

Сегодня, 15 мая, в Стамбуле пройдут переговоры Москвы и Киева. Ранее сообщалось, что они начнутся в десять утра, но затем появилась информация об их переносе. Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, встречу перенесли на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.

Также она прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который, неловко спустившись по трапу самолета в Турции, назвал российскую делегацию "бутафорской". В ответ Мария Захарова назвала бывшего артиста клоуном и неудачником, передает ТАСС.

"Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием в отношении людей с образованием и учеными степенями, с заслугами перед отечеством? На каком основании человек, который пришёл к власти на инфотехнологиях и капиталовложениях, вообще может усомниться в уровне кого бы то ни было!" - возмущенно высказалась Захарова на брифинге.

Напомним, что в состав российской делегации вошли: заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков, заместитель Министра обороны Александр Фомин и экспертная группа, в которую вошли Александр Зорин, Eлена Подобреевская, Алексей Полищук и Виктор Шевцов. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.