В Москве открылась выставочная площадка "Пространство возможностей"

Раскрыть творческий потенциал, сформировать гражданскую ответственность и развить навыки, необходимые в современной медиасфере - задачи нового проекта "Движения Первых".

В Москве в Национальном центре "Россия" открылась культурно-просветительская площадка для детей и молодёжи "Пространство возможностей". Помещение разделено на тематические зоны.

Конференц-зал предназначен для проведения встреч, лекций и мастер-классов с экспертами. В студиях можно будет делать уникальные фото и видеосъёмки, в том числе с использованием технологий расширенной реальности. Также есть зоны новых медиа и исторического контента.