Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Хороший день для спокойного разбора полетов или наведения порядка. Возможно, вы услышите или прочтете что-то полезное или найдете потерянную вещь.

Тельцы

Вы сегодня особенно обаятельны! День подходит для презентаций, встреч, флирта, романтических знакомств – непринужденное общение даст плоды.

Близнецы

Выделите время для размышлений, спокойного диалога с собой. А еще вы можете неожиданно получить приятную новость из прошлого или важное осознание.

Раки

На работе есть шанс договориться, урегулировать проблемы, быть услышанными. Отличный день для отправки резюме, делового общения, особенно с коллегами.

Львы

Лайк от того, от кого давно ждали, поддерживающая переписка, комплимент – все хорошее идет сегодня от окружающих. Это день, когда вас заметят и оценят!

Девы

Вы настроены философски. Вам захочется интеллектуальных разговоров, записаться на курс, накупить книг или просто разослать мудрые цитаты друзьям.

Весы

Звезды помогут выстроить более честную систему взаимодействия с партнерами. Тема общих ресурсов сегодня актуальна для представителей знака в паре, в проекте, в семье.

Скорпионы

Если есть кто-то, с кем хочется наладить контакт, начните с фразы: "Давай поговорим". Сегодня вам будут отлично удаваться душевные разговоры.

Стрельцы

Вы сможете успешно оформить документы или получить справку. А еще сегодня хороший день для перемен в рутине: добавить что-то приятное и полезное.

Козероги

То, что казалось расплывчатым, сегодня можно облечь в форму: текст, образ, мысль. Хорошее время для шопинга, вдохновения, комплиментов себе и другим.

Водолеи

День подойдет для объединения усилий в семье: кто-то готовит, кто-то устраивает атмосферу. Можно обсудить планы на лето, идеи по созданию уюта.

Рыбы

Документы, деловые разговоры и переписки - все будет даваться легко. Если давно хотели о чем-то сказать, но не знали как, сегодня найдутся нужные слова.