Путин обсудил с Фрадковым работу банка ПСБ

Поддержку участников спецоперации и предприятий оборонно-промышленного комплекса обсудили сегодня в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой банка ПСБ Петром Фрадковым.

- Начнем с гособоронзаказа, да? - Да. Если коротко, хотел доложить... банк продолжил свой рост. Банк присутствует во всех регионах страны... конечно, основная деятельность - поддержка оборонно-промышленного комплекса.

Большинство кредитов, выданных предприятиям ОПК, идут по сниженной ставке. Это позитивно сказывается на их работе. Банк активно поддерживает военные инновации - инвестирует средства в разработку беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и создание виртуальных тренажеров для подготовки специалистов.

Важное направление работы - льготные жилищные программы. Воспользоваться ими могут не только бойцы и их семьи, но и сотрудники оборонных предприятий.