Иван Ургант показал 17-летнюю дочь: растет красавицей

Иван Ургант был официально женат дважды. От второй жена Натальи Кикнадзе у него подрастают дочери Нина и Валерия. Сегодня, 15 мая, старшей наследнице известного телеведущего исполнилось 17 лет. По такому поводу шоумен опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежую фотографию именинницы.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Поклонники пришли в восторг от внешности 17-летней девушки.

"Ну что за красота", "С днем рождения красавицу!", "А глаза-то папины!", "Очень красивая девочка", "Необычная внешность. Красавица растет", - восхитились интернет-пользователи.

Отметим, что Иван Ургант проводит немало времени и с падчерицей Эрикой, дочкой жены от первого брака. Не так давно она вернулась из США, где жила долгое время, обратно в Россию. К слову, у Натальи есть еще и самый старший ребенок - сын Нико.