Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о возможности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

По словам представителя Кремля, предметная подготовка такой встречи не ведется.

Также Песков вновь высказался о возможности участия Владимира Путина в переговорах с Украиной в Стамбуле. По его словам, таких планов тоже нет.

Песков отметил, что российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет. При этом Россия готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры с Киевом были результативными, добавил он.